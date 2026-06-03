Albrook: MiAmbiente, MOP e IDAAN evalúan la calidad del agua por fracturas en la red sanitaria

MiAmbiente, MOP e IDAAN evalúan la calidad del agua en Albrook por fracturas en la red sanitaria

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que personal técnico de la institución realiza monitoreos de la calidad del agua en el sector de Paseo La Iguana, en Albrook, como parte de una coordinación interinstitucional con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Las acciones se desarrollan específicamente en calle Palo Santo y calle Los Guayacanes, donde las autoridades mantienen labores de inspección, reparación y saneamiento debido a afectaciones ocasionadas por fracturas en la red sanitaria.

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Buscan reducir riesgos para la salud y el ambiente

De acuerdo con MiAmbiente, los daños registrados en la infraestructura sanitaria representan un riesgo potencial tanto para la salud pública como para el medio ambiente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062237882002325752?s=20&partner=&hide_thread=false Personal técnico de @MiAmbientePma realiza el monitoreo de la calidad del agua como parte de una coordinación interinstitucional junto al @MOPPma e @IDAANinforma, en los trabajos que se desarrollan en calle Palo Santo y calle Los Guayacanes, en Paseo La Iguana, Albrook.



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Por esta razón, las instituciones involucradas mantienen una vigilancia constante de las condiciones del área, incluyendo el monitoreo de la calidad del agua para detectar cualquier posible impacto ambiental derivado de la situación.

Continúan los trabajos de reparación

Las autoridades señalaron que actualmente se mantienen en ejecución los trabajos de reparación de la red afectada y las labores de saneamiento necesarias para mitigar cualquier afectación.

El objetivo es restablecer las condiciones adecuadas en la zona y garantizar la seguridad de los residentes y usuarios del área.

MiAmbiente realiza coordinación entre instituciones

MiAmbiente destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto con el MOP y el IDAAN para atender de manera integral la situación registrada en Paseo La Iguana.

Las instituciones continuarán realizando evaluaciones técnicas y monitoreos periódicos mientras avanzan las reparaciones, con el fin de asegurar la protección de los recursos hídricos y minimizar cualquier impacto ambiental asociado a las fracturas en la red sanitaria.

Las autoridades reiteraron que los trabajos seguirán desarrollándose hasta lograr la recuperación total de las condiciones sanitarias y ambientales del sector.