Ordenan detención provisional por homicidio de adulto mayor ocurrido en Colón

Un juez de garantías ordenó la medida cautelar de detención provisional contra dos ciudadanos por su presunta vinculación con el delito de homicidio en perjuicio de un adulto mayor, hecho ocurrido el pasado 13 de febrero de 2026 en la provincia de Colón.

Durante la audiencia de control, el juez legalizó la aprehensión de los sospechosos y dio por presentada la imputación de cargos solicitada por el Ministerio Público de Panamá.

Medida cautelar mientras avanzan las investigaciones

Tras escuchar los argumentos de las partes, el tribunal determinó aplicar la detención provisional como medida cautelar mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso.

El hecho investigado se registró el 13 de febrero de 2026, cuando un adulto mayor perdió la vida en circunstancias que ahora son objeto de investigación por parte de las autoridades.

Proceso judicial en curso

El caso permanece bajo investigación del Ministerio Público de Panamá, entidad encargada de recabar pruebas y avanzar con el proceso penal correspondiente. Las autoridades no han revelado mayores detalles sobre el hecho mientras continúan las diligencias judiciales.