Celebra el Día Internacional de las Matemáticas

Gandes y pequeños podrán celebrar el Día Internacional de las Matemáticas con la invitada internacional Cindy Lawrence.

Del miércoles 18 al viernes 20 de marzo de 2026 Cindy Lawrence, Directora Ejecutiva del Museo Nacional de Matemáticas (MoMath) en Nueva York, presentará su conferencia magistral "Matemáticas: Haciendo Posible Lo Imposible" en las siguientes provincias de la República de Panamá:

Provincia de Colón: miércoles 18 de marzo a las 11:00 a.m. en el Auditorio Dr. Humberto Zárate en el Centro Regional Universitario de Colón de la Universidad de Panamá.

Provincia de Coclé: jueves 19 de marzo a las 11:00 a.m. en el Salón Inteligente del CIDETE en el Centro Regional Universitario de Coclé de la Universidad de Panamá.

Provincia de Panamá: viernes 20 de marzo a las 11:00 a.m. en el Auditorio del Segundo Piso en el Edificio 807 de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS).

matematicas Actividades para reforzar las matemáticas en los niños y niñas. Cortesía

En este evento presencial de entrada gratuita para todas las edades, se contará con traducción simultánea del inglés al español para aquellos que lo requieran. También se explotará figuras que se transforman en formas inesperadas, cortes que desafían la intuición y patrones que parecen tener una mente propia. Descubre cómo los matemáticos toman ideas que suenan imposibles y paso a paso las hacen una realidad.