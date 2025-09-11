Ministerio Público investiga desaparición de Jeremías Barrios desde mayo de 2025 en Caimitillo

La Fiscalía Quinta Subregional de Alcalde Díaz y Chilibre, Sección de Atención Primaria del Ministerio Público , adelanta una investigación por la desaparición del ciudadano Jeremías Barrios Atencio.

Barrios Atencio, de 43 años de edad, es de nacionalidad panameña, sexo masculino, tez clara, contextura delgada, con una estatura aproximada de 1.70 metros y cabello canoso.

Según el reporte, fue visto por última vez el 12 de mayo de 2025, cuando se retiró de la residencia de su hermana, ubicada en Caimitillo, Praderas de San Lorenzo.

Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar al ciudadano, conocer su paradero o aportar cualquier información que ayude a esclarecer si fue víctima de algún hecho delictivo.

Las personas que puedan brindar información deben comunicarse a los siguientes números:

Fiscalía Quinta Subregional de Alcalde Díaz – Chilibre: 524-9291 / 524-1192 / 520-1212

Dirección de Investigación Judicial, Seccional de Alcalde Díaz – Chilibre: 524-9810