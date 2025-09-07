Panamá Nacionales -  7 de septiembre de 2025 - 17:54

Policía Nacional decomisa 39 paquetes de droga en contenedor procedente de Marruecos

La Policía Nacional incautó 39 paquetes de droga en un contenedor proveniente de Marruecos con tránsito por Panamá y destino a Nueva Zelanda.

Policía Nacional decomisa 39 paquetes de droga

Policía Nacional decomisa 39 paquetes de droga

Policía Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó sobre la incautación de 39 paquetes con presunta sustancia ilícita en un puerto de la localidad, durante una diligencia de allanamiento y registro realizada en coordinación con el Ministerio Público.

Policía Nacional decomisa 39 paquetes de droga

Policía Nacional decomisa 39 paquetes de droga en contenedor procedente de Marruecos

El decomiso se efectuó dentro de un contenedor cuya trazabilidad señalaba procedencia desde Marruecos, con tránsito por Panamá y destino final en Nueva Zelanda.

Las autoridades destacaron que este operativo se enmarca en la lucha contra el narcotráfico transnacional. La Policía Nacional mantiene una estrecha colaboración con las autoridades portuarias y organismos internacionales para reforzar la seguridad y combatir estas actividades ilícitas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Operativo en Betania rescatan a tres víctimas de trata y detienen a dos implicados

Policía Nacional aprehendió a más de 500 personas durante el fin de semana

MiAmbiente y estamentos de seguridad capturan a presunto cazador de tortugas marinas

Recomendadas

Más Noticias