Aduanas deteca más de $11,000 ocultos en pasajera procedente de Cuba

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas encontraron $11,418 ocultos y sin declarar en una pasajera que llegó desde La Habana, Cuba, durante un control en el aeropuerto Panamá Pacífico.
Caso fue remitido al Ministerio Público por Aduanas
Parte del dinero estaba dentro de una cosmetiquera y otro monto oculto en la entrepierna de la viajera. La mujer había declarado únicamente llevar $5,000, por lo que excedía el límite permitido sin declaración.
El caso fue remitido al Ministerio Público, que se encargará de las investigaciones correspondientes. Este hallazgo evidencia la vigilancia y control que mantiene la autoridad aduanera para prevenir delitos financieros y de contrabando en Panamá.