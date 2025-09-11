Fiscalía solicita revocar trabajo comunitario en caso de salones 'Donde La Parce'.

Este jueves 11 de septiembre se lleva a cabo la audiencia de apelación relacionada con el acuerdo de pena otorgado a la propietaria de los salones de belleza 'Donde La Parce', en la que la Fiscalía solicitó revocar la medida de trabajo comunitario.

Según el fiscal encargado del caso, se había negociado un acuerdo de pena de 60 meses de prisión y el decomiso de los bienes.

La propietaria, Katherine Carballo, de nacionalidad colombiana, decidió no dar declaraciones durante su participación por videollamada desde el Centro de Rehabilitación Femenino, donde cumple con una medida cautelar de detención provisional.

Por su parte, la defensa, encabezada por la abogada Ivonne Peña, sostuvo que se había llegado a un acuerdo verbal para la realización del trabajo comunitario. Sin embargo, la Fiscalía aclaró que el acuerdo previamente estipulado incluía 60 meses de prisión y la entrega de bienes valorados en más de 3 millones de dólares.

La abogada señaló que ya se habían realizado todas las diligencias necesarias para llevar a cabo el trabajo comunitario en la junta comunal de Juan Díaz.