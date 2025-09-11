Proyecto de ley para hacer obligatoria la educación preescolar avanza en primer debate. note thanun / Unsplash

Por Ana Canto La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de la educación preescolar, según informó el diputado Jorge Bloise, presidente de la comisión.

“En esa etapa preescolar, educación inicial, es donde se desarrolla el 80% del cerebro, es una etapa crucial e importante, y vamos a traer este proyecto a primer debate”, indicó el diputado Bloise, proponente de la iniciativa legislativa.

