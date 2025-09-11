Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2025 - 15:16

Proyecto de ley para hacer obligatoria la educación preescolar avanza en primer debate

La Comisión de Educación aprobó en primer debate un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de la educación preescolar en Panamá.

note thanun / Unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de la educación preescolar, según informó el diputado Jorge Bloise, presidente de la comisión.

“En esa etapa preescolar, educación inicial, es donde se desarrolla el 80% del cerebro, es una etapa crucial e importante, y vamos a traer este proyecto a primer debate”, indicó el diputado Bloise, proponente de la iniciativa legislativa.

Asimismo, señaló que la comisión también aprobó una iniciativa que establece un sistema de matrícula digital para los centros educativos oficiales, con el fin de evitar las largas filas que deben hacer los padres de familia para cumplir con este trámite.

