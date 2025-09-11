Proyecto de ley para hacer obligatoria la educación preescolar avanza en primer debate.

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de la educación preescolar, según informó el diputado Jorge Bloise, presidente de la comisión.
Asimismo, señaló que la comisión también aprobó una iniciativa que establece un sistema de matrícula digital para los centros educativos oficiales, con el fin de evitar las largas filas que deben hacer los padres de familia para cumplir con este trámite.