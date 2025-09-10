Panamá Nacionales -  10 de septiembre de 2025 - 11:13

Podrían frenar aumentos en matrículas de escuelas particulares: Asamblea Nacional toma medidas

La Comisión de Educación prohijó el anteproyecto de Ley 156 para revisar matrículas cada tres años y garantizar la participación de los padres en el proceso.

Foto ilustrativa/AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional aprobó el anteproyecto de Ley 156, que busca regular los incrementos de matrículas en escuelas particulares.

La iniciativa establece que los aumentos no podrán aplicarse cada año, sino que deberán revisarse cada tres años, garantizando mayor estabilidad para las familias. Además, propone que la participación de los padres de familia sea vinculante en la aprobación de estos ajustes y que se eviten represalias contra quienes se opongan a los incrementos.

La ley busca proteger el derecho de los estudiantes y sus familias, promoviendo la transparencia y la participación ciudadana en la educación privada, y generando un marco más justo para los ajustes de tarifas escolares.

