Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2025 - 14:06

Canciller de Panamá resalta en Corea del Sur el liderazgo climático del país ante el Fondo Verde

El canciller Javier Martínez-Acha Vásquez destacó en Corea del Sur que Panamá es carbono negativo y mantiene proyectos clave de adaptación.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, participó este jueves en un encuentro internacional sobre cambio climático en Corea del Sur, junto a Mafalda Duarte, directora ejecutiva del Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés).

Durante su intervención, el canciller subrayó el papel protagónico de Panamá en los debates globales y regionales en esta materia, al tiempo que reconoció el liderazgo del GCF en canalizar recursos hacia países en desarrollo para mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático.

Panamá es carbono negativo y mantiene proyectos clave de adaptación

image

Martínez-Acha recordó que Panamá es uno de los pocos países con emisiones de carbono negativas, pero aun así enfrenta alta vulnerabilidad por su posición geográfica y biodiversidad, expuesta a sequías más intensas y el aumento del nivel del mar. En ese sentido, insistió en que el acceso a financiamiento climático resulta estratégico para la resiliencia nacional.

Actualmente, Panamá impulsa proyectos en cosecha de agua, gestión de pérdidas y daños, adaptación, mitigación y medidas contra el aumento del nivel del mar, como parte de una agenda que busca fortalecer la sostenibilidad y aportar a la región. Con esta participación, el país reafirma su liderazgo internacional en materia ambiental y su compromiso de ser un actor clave en las soluciones globales frente al cambio climático.

