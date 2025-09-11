Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2025 - 07:56

VIDEO | Conferencia de prensa del Presidente Mulino: 11 de septiembre de 2025

Desde el palacio de Las Garzas, mira la transmisión en vivo de la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino.

Conferencia de prensa del Presidente Mulino

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Presidente José Raúl Mulino, se dirige a la nación en conferencia de prensa para abordar temas de interés público. El mandatario indicó creer "en las conversaciones y los diálogos de verdad, he sido crítico de esas conversaciones, diálogos y mesas de rutas que son muy superficiales de la gran problemática nacional”.

