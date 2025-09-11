El Salvador jugará ante Panamá en el Estadio Cuscatlán el 10 de octubre

El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) confirmó que el partido de la Selección de El Salvador frente a Panamá, correspondiente a la próxima fecha FIFA, se disputará el 10 de octubre en el Estadio Cuscatlán.

Panamá vs El Salvador: Concierto programado se trasladará al Mágico González

Inicialmente, en ese mismo escenario estaba programado un concierto para el 4 de octubre, sin embargo, el evento fue reubicado al Estadio Mágico González, lo que permitió que el Cuscatlán quedara disponible para el compromiso internacional.

El encuentro entre La Selecta y la Roja será uno de los más atractivos de la jornada, ya que ambos equipos se preparan con miras a sus próximos desafíos oficiales rumbo a torneos regionales y eliminatorias mundialistas.