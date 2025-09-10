Panamá y Corea del Sur fortalecen cooperación marítima y portuaria con nuevo memorando

Los gobiernos de Panamá y Corea del Sur firmaron este miércoles un memorando de entendimiento en materia marítima y portuaria, representados por Luis A. Roqueber, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), y Song Sang-Keun, director de la Autoridad Portuaria de Busan (BPA). La firma se realizó en el marco de la visita oficial del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, quien actuó como testigo de honor.

El acuerdo establece como prioridades la cooperación en descarbonización, digitalización y gestión portuaria, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad de los puertos. Además, contempla el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre ambas autoridades.

Panamá y Corea del Sur fortalecen cooperación marítima

"El memorando es un ejemplo de la sólida relación entre nuestros países y de nuestra voluntad de trabajar juntos en el desarrollo sostenible del sector marítimo", destacó el canciller Martínez-Acha Vásquez.

El convenio permitirá a Panamá fortalecer los lazos bilaterales y acceder a Busan, el quinto puerto de contenedores más activo del mundo y décimo del noreste de Asia, que en 2019 gestionó 22 millones de TEU en 10 terminales.

Durante su agenda en Corea, el ministro se reunirá con Yang Chang Ho, vicepresidente de la Asociación de Armadores de Corea (KSA), para promover la industria naviera y la colaboración con la Asociación de Armadores Asiáticos (ASA), fortaleciendo así la presencia internacional de Panamá en el sector marítimo.