Tribunal Supremo de Brasil condena a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

El expresidente Jair Bolsonaro fue condenado por el Supremo Tribunal Federal por su participación en un intento de golpe de Estado.

El Tribunal Supremo Federal de Brasil condenó al expresidente Jair Bolsonaro por su presunta participación en el intento de golpe de Estado ocurrido tras las elecciones de 2022, en las que resultó electo el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

De los cinco jueces que evaluaron el caso, cuatro votaron a favor de la condena, al responsabilizar a Bolsonaro de delitos como daño al patrimonio público y violación del orden democrático.

El exmandatario se encontraba bajo arresto domiciliario mientras se desarrollaba el juicio. Aunque la pena aún no ha sido definida y existen posibilidades de apelación, la decisión del Supremo marca un precedente clave en la defensa de la democracia brasileña. Este caso se suma a otros procesos legales que enfrenta Bolsonaro, aumentando la presión política y judicial sobre su figura y su futuro en la escena política del país.

