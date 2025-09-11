Presidente de Brasil, Lula da Silva, visitará Panamá en enero de 2026 para foro de la CAF

El presidente de Brasil , Luis Ignacio Lula da Silva , realizará una visita oficial a Panamá a fines de enero de 2026, anunció este jueves el mandatario panameño José Raúl Mulino. La visita tendrá como objetivo la inauguración del foro de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

"Anuncio de manera oficial que el presidente @LulaOficial visitará Panamá para fines de enero, para inaugurar el Foro de la CAF", @JoseRaulMulino, presidente de Panamá.

"Después de 18 años, es la primera vez que un presidente panameño visita Brasil de manera oficial, y aparte de los honores, la visita fue revestida con la mayor hermandad y la voluntad de construir un futuro más próspero para ambas naciones", destacó Mulino.

Durante el evento, una delegación de empresarios brasileños, coordinados por la Cámara de Comercio e Industrias Brasil-Panamá, estará presente con interés de invertir en el país. Entre los temas señalados se mencionan la adhesión al Tratado de Neutralidad del Canal y la reapertura de la empresa Chiquita en Bocas del Toro.

La visita refuerza los lazos bilaterales y busca impulsar proyectos de inversión estratégica entre Panamá y Brasil.