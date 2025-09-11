Estados Unidos Internacionales -  11 de septiembre de 2025 - 11:44

Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk es buscado por la FBI

El activista político Charlie Kirk falleció tras recibir un disparo durante un evento en la Utah Valley University. El FBI divulgó fotos del sospechoso.

El activista político y influencer estadounidense Charlie Kirk, aliado del expresidente Donald Trump, murió tras recibir un disparo mientras participaba en un evento público este miércoles en la Utah Valley University, en el oeste de Estados Unidos.

El ataque ocurrió mientras Kirk, de 31 años, ofrecía un discurso frente a miles de personas bajo una carpa. Un video de los hechos muestra el momento en que se escucha un disparo, y Kirk cae de su silla mientras los asistentes gritan en pánico.

Activista político Charlie Kirk falleció tras recibir un disparo

El FBI ya divulgó fotos del sospechoso y continúa con la investigación del crimen que ha generado preocupación por el aumento de tensiones en la polarizada escena política estadounidense.

El expresidente Donald Trump reaccionó en su red social Truth Social, lamentando la muerte de Kirk: "El Grande, e incluso Legendario Charlie Kirk, está muerto. Nadie entendía o conquistaba el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie. Era amado y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora, no está más con nosotros". El expresidente Donald Trump reaccionó en su red social Truth Social, lamentando la muerte de Kirk: "El Grande, e incluso Legendario Charlie Kirk, está muerto. Nadie entendía o conquistaba el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie. Era amado y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora, no está más con nosotros".

Este incidente ha encendido alertas en la comunidad política estadounidense y pone nuevamente sobre la mesa la seguridad en eventos públicos.

