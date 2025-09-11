11 de septiembre, torres gemelas: se cumplen 24 años de los atentados en Estados Unidos

Hoy, 11 de septiembre de 2025 , se cumplen 24 años de los atentados terroristas del 2001, cuando Estados Unidos sufrió el ataque más grave de su historia reciente.

Hoy se cumplen 24 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, fecha en que Estados Unidos sufrió un ataque en el que cuatro aviones fueron secuestrados por miembros del grupo Al Qaeda, liderado por Osama bin Laden.

Ese día, cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por miembros del grupo extremista Al Qaeda, liderado por Osama bin Laden. Dos impactaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, uno contra el Pentágono en Virginia, y otro cayó en Pensilvania tras la resistencia de los pasajeros.

Los atentados dejaron casi 3,000 víctimas mortales y marcaron un punto de inflexión en la política de seguridad y la lucha global contra el terrorismo.