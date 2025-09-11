Estados Unidos Internacionales -  11 de septiembre de 2025 - 07:20

11 de septiembre, torres gemelas: se cumplen 24 años de los atentados en Estados Unidos

Este 11 de septiembre de 2025 se conmemoran 24 años de los atentados de 2001 en Estados Unidos, que dejaron casi 3,000 víctimas y cambiaron la historia mundial.

11 de septiembre

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Hoy, 11 de septiembre de 2025, se cumplen 24 años de los atentados terroristas del 2001, cuando Estados Unidos sufrió el ataque más grave de su historia reciente.

11 de septiembre de 2025 se conmemoran 24 años de los atentados de 2001

Ese día, cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por miembros del grupo extremista Al Qaeda, liderado por Osama bin Laden. Dos impactaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, uno contra el Pentágono en Virginia, y otro cayó en Pensilvania tras la resistencia de los pasajeros.

Los atentados dejaron casi 3,000 víctimas mortales y marcaron un punto de inflexión en la política de seguridad y la lucha global contra el terrorismo.

