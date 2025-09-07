Pago a servidores públicos inicia a partir del jueves 11 de septiembre

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que los pagos correspondientes a la primera quincena de septiembre de 2025 para los servidores públicos se realizarán los días jueves 11, viernes 12 y lunes 15 de septiembre.
Fechas de pago por grupo a servidores públicos
Jueves 11 de septiembre – Grupo N°1
- Agentes del SPI
- Ministerio de Educación
- Estamentos de Seguridad
- Ministerio de Cultura
Viernes 12 de septiembre – Grupo N°2
- Asamblea Nacional
- Contraloría General
- Ministerio de la Presidencia
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Comercio e Industrias
- Ministerio de Obras Públicas
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Seguridad Pública
- Ministerio de Ambiente
- Tribunal Administrativo
- Defensoría del Pueblo
Lunes 15 de septiembre – Grupo N°3
- Ministerio de Desarrollo Agropecuario
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Trabajo
- Ministerio de Vivienda
- Ministerio de Desarrollo Social
- Tribunal Administrativo Tributario
- Ministerio de la Mujer
- Órgano Judicial
- Procuraduría General de la Nación y de la Administración
- Tribunal Electoral
- Fiscalía General Electoral
- Otros gastos de Administración
- Tribunal de Cuentas
- Fiscalía de Cuentas
El calendario completo de pagos del segundo semestre de 2025 está disponible en el portal oficial del MEF: www.mef.gob.pa.