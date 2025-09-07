Panamá Nacionales -  7 de septiembre de 2025 - 08:40

Pago a servidores públicos inicia a partir del jueves 11 de septiembre

El MEF informó que los pagos de la primera quincena de septiembre 2025 para servidores públicos se realizarán los días de esta semana.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que los pagos correspondientes a la primera quincena de septiembre de 2025 para los servidores públicos se realizarán los días jueves 11, viernes 12 y lunes 15 de septiembre.

Fechas de pago por grupo a servidores públicos

Jueves 11 de septiembre – Grupo N°1

  • Agentes del SPI
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Viernes 12 de septiembre – Grupo N°2

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo
  • Defensoría del Pueblo

Lunes 15 de septiembre – Grupo N°3

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Administración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

El calendario completo de pagos del segundo semestre de 2025 está disponible en el portal oficial del MEF: www.mef.gob.pa.

