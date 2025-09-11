México Internacionales -  11 de septiembre de 2025 - 10:52

Sube a 6 el número de muertos por explosión de camión de gas en México

Imágenes divulgadas por la televisión y redes sociales muestran el momento del potente estallido. Hasta el momento, lamentablemente, ya se reportan 6 muertos.

VALENTINA ALPIDE / AFP

Dos personas más murieron a consecuencia de las heridas sufridas por la explosión de un camión con gas en Ciudad de México, lo que eleva a seis muertos el balance de este accidente ocurrido el miércoles, informaron este jueves autoridades locales.

"Tenemos dos personas fallecidas adicionales", dijo a la radio Enfoque Noticias Myriam Urzúa, secretaria de Protección Civil local que detalló que sobre 90 heridos hay 23 en "estado crítico".

El vehículo, que transportaba miles de litros de gas, estalló tras volcar bajo un puente en Iztapalapa, un populoso distrito de la capital.

Imágenes divulgadas por la televisión y redes sociales muestran el momento del potente estallido, que produjo enormes llamaradas visibles desde gran distancia.

En esas imágenes, se observa a dos hombres con gran parte de las ropas de su torso quemadas y con aparentes afectaciones por el fuego en amplias zonas de su piel.

Otro video muestra a decenas de personas que estaban cerca de la zona del siniestro que huyen aterradas, mientras las llamaradas se expanden a lo lejos.

Unos 18 vehículos también resultaron afectados por el estallido, cuyas causas están siendo investigadas.

FUENTE: AFP

