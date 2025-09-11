Sube a 6 el número de muertos por explosión de camión de gas en México.

Dos personas más murieron a consecuencia de las heridas sufridas por la explosión de un camión con gas en Ciudad de México, lo que eleva a seis muertos el balance de este accidente ocurrido el miércoles, informaron este jueves autoridades locales.

"Tenemos dos personas fallecidas adicionales", dijo a la radio Enfoque Noticias Myriam Urzúa, secretaria de Protección Civil local que detalló que sobre 90 heridos hay 23 en "estado crítico".

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El vehículo, que transportaba miles de litros de gas, estalló tras volcar bajo un puente en Iztapalapa, un populoso distrito de la capital.

Imágenes divulgadas por la televisión y redes sociales muestran el momento del potente estallido, que produjo enormes llamaradas visibles desde gran distancia.

En esas imágenes, se observa a dos hombres con gran parte de las ropas de su torso quemadas y con aparentes afectaciones por el fuego en amplias zonas de su piel.

Otro video muestra a decenas de personas que estaban cerca de la zona del siniestro que huyen aterradas, mientras las llamaradas se expanden a lo lejos.

Unos 18 vehículos también resultaron afectados por el estallido, cuyas causas están siendo investigadas.

FUENTE: AFP