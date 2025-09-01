Afganistan: Internacionales -  1 de septiembre de 2025 - 07:39

Terremoto en Afganistán deja más de 800 muertos y miles de heridos en Kunar y Nangarhar

Un sismo de magnitud 6 sacudió el este de Afganistán, causando más de 800 muertos y 2,700 heridos en Kunar y Nangarhar.

Associated Press
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Más de 800 personas perdieron la vida y unas 2,700 resultaron heridas tras un potente sismo de magnitud 6 que sacudió el este de Afganistán este lunes, según confirmaron las autoridades. El epicentro se localizó a 27 kilómetros de Jalalabad, capital de Nangarhar, y a solo ocho kilómetros de profundidad, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La provincia más golpeada fue Kunar, donde se reportan 800 fallecidos y 2,500 heridos. En Nangarhar, el balance preliminar es de 12 muertos y 255 heridos. El gobierno talibán desplegó helicópteros para evacuar víctimas y llevar ayuda, con al menos 40 vuelos humanitarios despachados hasta ahora.

Testimonios desde la zona describen escenas de pánico, especialmente entre familias que habían regresado recientemente tras su exilio en Pakistán e Irán. “Nunca habíamos vivido nada parecido. Fue terrorífico, los niños y las mujeres gritaban”, relató a AFP Ijaz Ulhaq Yaad, funcionario en el distrito de Nourgal.

Las autoridades afganas advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar a medida que los equipos de rescate logren acceder a las zonas más remotas. Este nuevo terremoto revive el trauma del desastre de octubre de 2023 en Herat, que dejó más de 1,500 muertos y decenas de miles de viviendas destruidas.

FUENTE: AFP

