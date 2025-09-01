Terremoto en Afganistán deja más de 800 muertos y miles de heridos en Kunar y Nangarhar

Más de 800 personas perdieron la vida y unas 2,700 resultaron heridas tras un potente sismo de magnitud 6 que sacudió el este de Afganistán este lunes, según confirmaron las autoridades. El epicentro se localizó a 27 kilómetros de Jalalabad, capital de Nangarhar, y a solo ocho kilómetros de profundidad, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La provincia más golpeada fue Kunar, donde se reportan 800 fallecidos y 2,500 heridos. En Nangarhar, el balance preliminar es de 12 muertos y 255 heridos. El gobierno talibán desplegó helicópteros para evacuar víctimas y llevar ayuda, con al menos 40 vuelos humanitarios despachados hasta ahora.

Terremoto en Afganistán deja más de 800 muertos y miles de heridos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1962466078669275324&partner=&hide_thread=false Más de 800 personas murieron y unas 2,700 resultaron heridas en el este de Afganistán por un sismo de magnitud 6, seguido por cinco réplicas que se sintieron a cientos de kilómetros, indicaron el lunes las autoridades.



El epicentro del sismo, ocurrido a solo ocho kilómetros de… pic.twitter.com/QQJhsKpySe — Telemetro Reporta (@TReporta) September 1, 2025

Testimonios desde la zona describen escenas de pánico, especialmente entre familias que habían regresado recientemente tras su exilio en Pakistán e Irán. “Nunca habíamos vivido nada parecido. Fue terrorífico, los niños y las mujeres gritaban”, relató a AFP Ijaz Ulhaq Yaad, funcionario en el distrito de Nourgal.

Las autoridades afganas advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar a medida que los equipos de rescate logren acceder a las zonas más remotas. Este nuevo terremoto revive el trauma del desastre de octubre de 2023 en Herat, que dejó más de 1,500 muertos y decenas de miles de viviendas destruidas.

FUENTE: AFP