IDAAN avanza en instalación de hidrantes y válvulas para desinfección en Azuero

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) continúa con los trabajos de instalación de hidrantes y válvulas en la región de Azuero, como preparación para la desinfección de las tuberías de agua potable.
IDAAN instala hidrantes y válvulas en Azuero para garantizar una desinfección
Estas válvulas permitirán dividir la red en sectores, facilitando que la desinfección se realice de manera organizada, eficiente y segura. Por su parte, los hidrantes son esenciales para dosificar correctamente la solución desinfectante y luego expulsarla de la red, garantizando que el agua que llega a la población cumpla con los estándares de calidad.
El IDAAN reafirma su compromiso con la salud y seguridad de los usuarios, recordando que estas acciones son parte de los programas de mantenimiento y saneamiento continuo de la red de agua potable.