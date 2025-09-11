IDAAN avanza en instalación de hidrantes y válvulas para desinfección en Azuero

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) continúa con los trabajos de instalación de hidrantes y válvulas en la región de Azuero, como preparación para la desinfección de las tuberías de agua potable.

IDAAN instala hidrantes y válvulas en Azuero para garantizar una desinfección

El @IDAANinforma que continúa realizando trabajos de instalación de hidrantes y válvulas como paso previo a la desinfección de las tuberías en Azuero.

Las válvulas permitirán establecer sectores para la desinfección de manera organizada, eficiente y segura.

Además de que los…



Las válvulas permitirán establecer sectores para la desinfección de manera organizada, eficiente y segura.

Estas válvulas permitirán dividir la red en sectores, facilitando que la desinfección se realice de manera organizada, eficiente y segura. Por su parte, los hidrantes son esenciales para dosificar correctamente la solución desinfectante y luego expulsarla de la red, garantizando que el agua que llega a la población cumpla con los estándares de calidad.

El IDAAN reafirma su compromiso con la salud y seguridad de los usuarios, recordando que estas acciones son parte de los programas de mantenimiento y saneamiento continuo de la red de agua potable.