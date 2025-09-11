Azuero Nacionales -  11 de septiembre de 2025 - 12:01

IDAAN avanza en instalación de hidrantes y válvulas para desinfección en Azuero

El IDAAN instala hidrantes y válvulas en Azuero para garantizar una desinfección organizada, eficiente y segura de las tuberías de agua potable.

IDAAN avanza en instalación de hidrantes

IDAAN avanza en instalación de hidrantes

@IDAAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) continúa con los trabajos de instalación de hidrantes y válvulas en la región de Azuero, como preparación para la desinfección de las tuberías de agua potable.

IDAAN instala hidrantes y válvulas en Azuero para garantizar una desinfección

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1966181803451949173&partner=&hide_thread=false

Estas válvulas permitirán dividir la red en sectores, facilitando que la desinfección se realice de manera organizada, eficiente y segura. Por su parte, los hidrantes son esenciales para dosificar correctamente la solución desinfectante y luego expulsarla de la red, garantizando que el agua que llega a la población cumpla con los estándares de calidad.

El IDAAN reafirma su compromiso con la salud y seguridad de los usuarios, recordando que estas acciones son parte de los programas de mantenimiento y saneamiento continuo de la red de agua potable.

En esta nota:
Seguir leyendo

IDAAN atiende reporte de rotura de tubería en San José, cerca de Condado del Rey

IDAAN culminará el diagnóstico para plan de desinfección de red de agua en Chitré

IDAAN dejará de emitir facturas impresas; ahora las enviará por correo electrónico

Recomendadas

Más Noticias