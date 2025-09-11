IMA investiga venta de cupos para arroz en agroferia de La Chorrera

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) , Nilo Murillo, se pronunció tras las denuncias ciudadanas sobre la supuesta venta de cupos para comprar arroz durante la agroferia realizada en el Mercado de Abastos de La Chorrera.

Murillo afirmó que la institución se encarga de las ferias y las tiendas dentro de sus perímetros, pero lo que ocurre fuera de estas áreas no es de su injerencia.

Director del IMA reacciona a denuncias por venta de cupos en agroferia de La Chorrera

Una de las personas que se dedica a esta actividad reconoció que ha llegado a guardar hasta 10 cupos a personas… pic.twitter.com/SlAoXy9deW — Telemetro Reporta (@TReporta) September 11, 2025

"Estuve viendo la noticia y es un tema totalmente del lado del IMA, nosotros nos ocupamos de las ferias y las tiendas y lo que pasa fuera de los perímetros no tenemos injerencia al respecto, y no te puedo decir si es legal o no, es una relación entre partes privadas y no voy a entrar en detalles", declaró.

El director agregó que si se comprueba la participación de funcionarios del IMA en estas prácticas, serán removidos de inmediato.

“Si hay funcionarios involucrados, le pido a la ciudadanía que los denuncien e inmediatamente los destituyo, y es algo que le hago saber al equipo”, puntualizó.

Las declaraciones surgen tras denuncias de ciudadanos que aseguran que personas ajenas a la institución reservan y hasta venden cupos para la compra de arroz en estas ferias, limitando el acceso justo a los productos de primera necesidad.