Colón Nacionales -  11 de septiembre de 2025 - 14:51

Bomberos atienden derrame de aceite en la Vía Randolph, en Colón

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Colón atendieron la caída de un contenedor en la rotonda de Los Cuatro Altos.

Bomberos atienden derrame de aceite en la Vía Randolph

Bomberos atienden derrame de aceite en la Vía Randolph, en Colón.

Cuerpo de Bomberos
Ana Canto
Por Ana Canto

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Colón atendieron la caída de un contenedor en la rotonda de Los Cuatro Altos, que provocó el derrame de aceite en la Vía Randolph, afectando el acceso a los principales puertos de la provincia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1966218948380418075&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Bomberos inspeccionan túnel de la Línea 3 del Metro para reforzar planes de evacuación

Bomberos atendieron 253 emergencias el fin de semana, aumentan los casos de autos incendiados

Panamá inaugura primer Centro de monitoreo para proteger ecosistema marino

Recomendadas

Más Noticias