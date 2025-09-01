Panamá Nacionales -

Condenan a 60 meses de prisión a dueña de salas de belleza por blanqueo

Ivone Peña, abogada de la empresaria Katerine Roxana Carvalho Hidalgo, alias 'La Parce', explicó que a través de un acuerdo de pena se estableció una condena de 60 meses (5 años) de prisión a su cliente, que tiene como alternativa el trabajo comunitario, avalado por la juez a cargo del caso, al no contar con antecedentes y tras desistirse de la imputación por el delito de asociación ilícita. Aclaró que los negocios de la mujer colombiana seguirán operando, y se impuso una multa a la sociedad anónima.