11 de septiembre de 2025

IMHPA emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas hasta el 14 de septiembre

El IMHPA advierte sobre lluvias significativas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ambas vertientes y zonas marítimas hasta el domingo 14 de septiembre

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas que se mantendrá vigente hasta el domingo 14 de septiembre.

Las áreas bajo vigilancia incluyen ambas vertientes del país y zonas marítimas, donde se esperan condiciones inestables debido a la presencia de la zona de convergencia intertropical (ZCIT) y sistemas de bajas presiones que oscilan sobre el territorio nacional.

Según el informe, este escenario favorece la ocurrencia de episodios de lluvias significativas, descargas eléctricas y posibles ráfagas de viento, con mayor incidencia durante los días 13 y 14 de septiembre.

El IMHPA recomendó a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar precauciones ante posibles afectaciones por inundaciones, crecidas de ríos o deslizamientos.

