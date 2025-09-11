IMHPA emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas hasta el 14 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ( IMHPA ) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas que se mantendrá vigente hasta el domingo 14 de septiembre.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

IMHPA advierte sobre lluvias significativas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1966198818040660132&partner=&hide_thread=false El @imhpapma emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas hasta el domingo 14 de septiembre, en ambas vertientes y zonas marítimas del país. pic.twitter.com/oJQQ27FX9W — Telemetro Reporta (@TReporta) September 11, 2025

Las áreas bajo vigilancia incluyen ambas vertientes del país y zonas marítimas, donde se esperan condiciones inestables debido a la presencia de la zona de convergencia intertropical (ZCIT) y sistemas de bajas presiones que oscilan sobre el territorio nacional.

Según el informe, este escenario favorece la ocurrencia de episodios de lluvias significativas, descargas eléctricas y posibles ráfagas de viento, con mayor incidencia durante los días 13 y 14 de septiembre.

El IMHPA recomendó a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar precauciones ante posibles afectaciones por inundaciones, crecidas de ríos o deslizamientos.