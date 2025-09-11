IMHPA emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas hasta el 14 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas que se mantendrá vigente hasta el domingo 14 de septiembre.
IMHPA advierte sobre lluvias significativas
Las áreas bajo vigilancia incluyen ambas vertientes del país y zonas marítimas, donde se esperan condiciones inestables debido a la presencia de la zona de convergencia intertropical (ZCIT) y sistemas de bajas presiones que oscilan sobre el territorio nacional.
Según el informe, este escenario favorece la ocurrencia de episodios de lluvias significativas, descargas eléctricas y posibles ráfagas de viento, con mayor incidencia durante los días 13 y 14 de septiembre.
El IMHPA recomendó a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar precauciones ante posibles afectaciones por inundaciones, crecidas de ríos o deslizamientos.