SINAPROC e IMHPA alertan sobre lluvias por paso de onda tropical 28 en varias provincias de Panamá

El SINAPROC y el IMHPA pronostican lluvias y tormentas de moderadas a fuertes en provincias del Pacífico y Caribe panameño.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que se esperan lluvias con tormentas de moderados a fuertes en el Pacífico en los litorales de Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Los Santos y Veraguas, mientras que en la tarde podrían registrarse aguaceros dispersos de moderados a fuertes con ráfagas de viento en Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y Chiriquí.

En el Caribe, se mantienen lluvias y aguaceros en zonas marítimas, con incursiones ocasionales en las costas de Bocas del Toro y Ngäbe Buglé. Por la tarde se pronostican aguaceros de moderados a fuertes con actividad eléctrica y ráfagas de viento en Colón, Veraguas Norte y Ngäbe Buglé.

Condiciones marítimas según SINAPROC

  • Litoral Caribe: oleajes de 1.0 a 1.5 m de altura con periodos de 7 a 8 segundos (favorables).
  • Litoral Pacífico: olas de 0.8 a 1.7 m de altura con periodos de 13 a 17 segundos (favorables).

Respecto al comportamiento de la lluvia en agosto, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) indicó que los niveles de precipitación estuvieron por encima del promedio histórico en Bocas del Toro, Veraguas, Costa Arriba y Costa Abajo de Colón, área Metropolitana de Panamá, Panamá Oeste, Centro de Panamá Este y la comarca Guna Yala.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre posibles cambios en las condiciones climáticas y extremar precauciones en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.

