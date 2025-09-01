SINAPROC e IMHPA alertan sobre lluvias por paso de onda tropical 28 en varias provincias de Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que se esperan lluvias con tormentas de moderados a fuertes en el Pacífico en los litorales de Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Los Santos y Veraguas, mientras que en la tarde podrían registrarse aguaceros dispersos de moderados a fuertes con ráfagas de viento en Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y Chiriquí.
En el Caribe, se mantienen lluvias y aguaceros en zonas marítimas, con incursiones ocasionales en las costas de Bocas del Toro y Ngäbe Buglé. Por la tarde se pronostican aguaceros de moderados a fuertes con actividad eléctrica y ráfagas de viento en Colón, Veraguas Norte y Ngäbe Buglé.
Condiciones marítimas según SINAPROC
- Litoral Caribe: oleajes de 1.0 a 1.5 m de altura con periodos de 7 a 8 segundos (favorables).
- Litoral Pacífico: olas de 0.8 a 1.7 m de altura con periodos de 13 a 17 segundos (favorables).
Respecto al comportamiento de la lluvia en agosto, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) indicó que los niveles de precipitación estuvieron por encima del promedio histórico en Bocas del Toro, Veraguas, Costa Arriba y Costa Abajo de Colón, área Metropolitana de Panamá, Panamá Oeste, Centro de Panamá Este y la comarca Guna Yala.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre posibles cambios en las condiciones climáticas y extremar precauciones en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.