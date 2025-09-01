SINAPROC e IMHPA alertan sobre lluvias por paso de onda tropical 28 en varias provincias de Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) informó que se esperan lluvias con tormentas de moderados a fuertes en el Pacífico en los litorales de Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Los Santos y Veraguas, mientras que en la tarde podrían registrarse aguaceros dispersos de moderados a fuertes con ráfagas de viento en Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y Chiriquí.

Contenido relacionado: Accidente en la Vía Volcán deja un muerto y dos heridos en Bijao

En el Caribe, se mantienen lluvias y aguaceros en zonas marítimas, con incursiones ocasionales en las costas de Bocas del Toro y Ngäbe Buglé. Por la tarde se pronostican aguaceros de moderados a fuertes con actividad eléctrica y ráfagas de viento en Colón, Veraguas Norte y Ngäbe Buglé.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/imhpapma/status/1962464531726131256&partner=&hide_thread=false Condiciones del Tiempo Lunes 1 de septiembre de 2025.



Cielo parcialmente nublado. se prevén eventos de tormentas acompañadas de ráfagas de viento.



Pronóstico de Pilar López.



Para más información visita https://t.co/74vkjvagDm#Pronosticos pic.twitter.com/pCAWUtFT2x — IMHPA (@imhpapma) September 1, 2025

Condiciones marítimas según SINAPROC

Litoral Caribe: oleajes de 1.0 a 1.5 m de altura con periodos de 7 a 8 segundos (favorables).

Litoral Pacífico: olas de 0.8 a 1.7 m de altura con periodos de 13 a 17 segundos (favorables).

Respecto al comportamiento de la lluvia en agosto, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) indicó que los niveles de precipitación estuvieron por encima del promedio histórico en Bocas del Toro, Veraguas, Costa Arriba y Costa Abajo de Colón, área Metropolitana de Panamá, Panamá Oeste, Centro de Panamá Este y la comarca Guna Yala.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre posibles cambios en las condiciones climáticas y extremar precauciones en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.