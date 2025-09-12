Atención todo Panamá: lluvias y tormentas hasta el domingo 14 de septiembre

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que, de acuerdo con pronósticos meteorológicos, se esperan lluvias sobre gran parte del territorio panameño hasta el domingo 14 de septiembre de 2025.
IMHPA emite aviso de vigilancia por lluvias
El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas, indicando que las condiciones responden a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y de sistemas de bajas presiones, lo que generará un ambiente propicio para:
- Precipitaciones significativas
- Descargas eléctricas
- Posibles ráfagas de viento
Según el IMHPA, los días con mayor incidencia serán el sábado 13 y domingo 14 de septiembre, cuando se esperan los eventos más intensos.
El SINAPROC recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos, además de evitar exponerse a tormentas eléctricas.