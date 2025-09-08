No deje su paraguas: Pronóstico de lluvias en Panamá para este lunes 8 de septiembre

La Dirección de Hidrometeorología de Etesa pronostica lluvias para la tarde de este lunes en sectores del Área Metropolitana, Panamá Norte y Este, Veraguas, Tierras Altas y Bajas de Chiriquí, Costa Abajo y Costa Arriba de Colón, la Comarca Guna Yala y Darién.

Las autoridades recomiendan precaución a los conductores y residentes en áreas vulnerables por posibles inundaciones y deslizamientos.

Pronóstico de lluvias y luna llena de maíz en Panamá

La noche de este domingo se pudo apreciar la luna llena de septiembre, conocida como luna llena de maíz debido a que coincide con la temporada de cosecha de este grano.

Por otro lado, la noche de este domingo los panameños pudieron apreciar la luna llena de septiembre, también conocida como luna de maíz, un fenómeno que coincide con la temporada de cosecha de este grano y que iluminó intensamente el cielo.