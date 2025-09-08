Clima en Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2025 - 07:31

No deje su paraguas: Pronóstico de lluvias en Panamá para este lunes 8 de septiembre

Este lunes se esperan lluvias en varias regiones del país, mientras que la luna llena de maíz sorprendió a los panameños la noche del domingo.

La Dirección de Hidrometeorología de Etesa pronostica lluvias para la tarde de este lunes en sectores del Área Metropolitana, Panamá Norte y Este, Veraguas, Tierras Altas y Bajas de Chiriquí, Costa Abajo y Costa Arriba de Colón, la Comarca Guna Yala y Darién.

Las autoridades recomiendan precaución a los conductores y residentes en áreas vulnerables por posibles inundaciones y deslizamientos.

Por otro lado, la noche de este domingo los panameños pudieron apreciar la luna llena de septiembre, también conocida como luna de maíz, un fenómeno que coincide con la temporada de cosecha de este grano y que iluminó intensamente el cielo.

