Tras hechos de violencia en escuelas, autoridades analizan prohibir celulares en centros educativos

Las autoridades educativas convocaron a una reunión urgente tras los recientes hechos de violencia registrados entre estudiantes, en los que se han utilizado objetos punzocortantes.

Autoridades educativas anunciaron una reunión urgente tras los hechos de violencia registrados entre estudiantes, donde han salido a relucir objetos punzocortantes. Entre las medidas que serán adoptadas se analiza la prohibición del uso de celulares en los centros educativos. pic.twitter.com/mvGhTVRt4P — Telemetro Reporta (@TReporta) September 12, 2025

Como parte de las medidas en evaluación, se analiza la posibilidad de prohibir el uso de celulares dentro de los centros educativos, con el fin de reforzar la seguridad y la disciplina escolar.

El ministerio enfatizó que se busca garantizar entornos escolares seguros, en los que prevalezca el respeto y la convivencia pacífica, por lo que no se descartan otras acciones adicionales para prevenir nuevos incidentes.