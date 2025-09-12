Panamá Nacionales -  12 de septiembre de 2025 - 07:20

Tras hechos de violencia en escuelas, autoridades analizan prohibir celulares en centros educativos

Autoridades educativas convocan reunión urgente tras incidentes de violencia entre estudiantes. Se evalúa prohibir el uso de celulares en los planteles.

Noemí Ruíz
Las autoridades educativas convocaron a una reunión urgente tras los recientes hechos de violencia registrados entre estudiantes, en los que se han utilizado objetos punzocortantes.

Autoridades educativas convocan reunión urgente tras incidentes de violencia

Como parte de las medidas en evaluación, se analiza la posibilidad de prohibir el uso de celulares dentro de los centros educativos, con el fin de reforzar la seguridad y la disciplina escolar.

El ministerio enfatizó que se busca garantizar entornos escolares seguros, en los que prevalezca el respeto y la convivencia pacífica, por lo que no se descartan otras acciones adicionales para prevenir nuevos incidentes.

