Panamá Oeste Nacionales -  12 de septiembre de 2025 - 16:18

ATTT anuncia jornada especial de arreglos de pagos en Panamá Oeste

La ATTT informó que llevará a cabo una jornada especial de arreglos de pagos en la sede provincial de Panamá Oeste.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que llevará a cabo una jornada especial de arreglos de pagos con descuento del 10 % en la provincia de Panamá Oeste, en la sede provincial ubicada en la sede regional de La Chorrera, ubicada en Plaza Milenio, carretera Interamericana., del 15 al 16 de septiembre.

Requisitos para participar en la jornada de la ATTT:

Nacionales

  • Historial de conductor
  • Cédula de identidad personal (con copia)
  • En caso de ser representado por un tercero, se requiere una autorización notariada y cédula de quien lo representa ( con copias).

Extranjeros

  • Historial de conductor
  • Pasaporte y carnet de migración original (copia de ambos)
  • En caso de ser representado por un tercero, se requiere una autorización notariada y cédula de quien lo representa (copias).

Para aplicar al arreglo de pago, el monto adeudado debe ser superior a B/.100.00.

