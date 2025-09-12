ATTT anuncia jornada especial de arreglos de pagos en Panamá Oeste.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que llevará a cabo una jornada especial de arreglos de pagos con descuento del 10 % en la provincia de Panamá Oeste, en la sede provincial ubicada en la sede regional de La Chorrera, ubicada en Plaza Milenio, carretera Interamericana., del 15 al 16 de septiembre.