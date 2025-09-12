Panamá Nacionales -  12 de septiembre de 2025 - 14:36

Presupuesto 2026 podría ser devuelto al Ejecutivo tras revisión en la Asamblea Nacional

Asamblea Nacional solo puede aprobar o rechazar el Presupuesto General del Estado 2026. Las correcciones le corresponden al MEF.

Presupuesto 2026 podría ser devuelto al Ejecutivo tras revisión en la Asamblea Nacional.

Asamblea Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

El Presupuesto General del Estado 2026, que supera los 34,900 millones de dólares, podría ser devuelto por la Asamblea Nacional al Órgano Ejecutivo debido a diversas modificaciones detectadas durante su revisión por la Comisión de Presupuesto.

Esto surge tras un debate en la comisión, en el que se sugirieron varias correcciones en el monto; sin embargo, la propuesta no ha sido aprobada por todos los integrantes, quienes indicaron que los ajustes podrían realizarse internamente sin afectar el funcionamiento del aparato estatal, que ya presenta retrasos.

Para la diputada Janine Prado, el presupuesto 2026 es el más alto en la historia de Panamá, y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá esclarecer el monto real de la deuda pública pendiente desde la administración anterior.

Este lunes 15 de septiembre, los diputados analizarán si deben devolver o no el presupuesto al MEF para las correcciones correspondientes, tomando en cuenta que la Asamblea Nacional solo puede aprobar o rechazar el presupuesto.

