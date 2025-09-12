Incendio en supermercado de Vista Alegre, Arraiján, continúa tras más de 16 horas de labores

Al mediodía de este viernes 12 de septiembre, continúan las labores para sofocar el incendio en un supermercado de Vista Alegre, en Arraiján, que ha afectado gran parte de la estructura donde se encuentra ubicado.

Hasta el momento, se han detectado pequeños focos de fuego que han impedido al Benemérito Cuerpo de Bomberos culminar la extinción total del siniestro. El incendio inició pasadas las 3:00 p.m. de ayer, y las labores de control han durado más de 16 horas.

Las estructuras de los locales cercanos también resultaron gravemente afectadas. El personal bomberil informó que el incendio está controlado en un 85 % y que continuarán trabajando hasta su total extinción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1966549842580128131&partner=&hide_thread=false Miembros del Cuerpo de Bomberos se mantienen trabajando para extinguir en su totalidad un incendio que inició la tarde de ayer en un supermercado de Vista Alegre, en Arraiján. pic.twitter.com/QwSujHnM7i — Telemetro Reporta (@TReporta) September 12, 2025

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) espera que finalicen las labores de los bomberos para iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las causas del siniestro.

Durante el momento más crítico del incendio se requirió el apoyo de más de 150 bomberos.