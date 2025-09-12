Incendio en supermercado de Vista Alegre, Arraiján, continúa tras más de 16 horas de labores

Al mediodía de este viernes 12 de septiembre, continúan las labores para sofocar el incendio en un supermercado de Vista Alegre, en Arraiján, que ha afectado gran parte de la estructura donde se encuentra ubicado.
Las estructuras de los locales cercanos también resultaron gravemente afectadas. El personal bomberil informó que el incendio está controlado en un 85 % y que continuarán trabajando hasta su total extinción.
El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) espera que finalicen las labores de los bomberos para iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las causas del siniestro.
Durante el momento más crítico del incendio se requirió el apoyo de más de 150 bomberos.