Feria de carnet blanco y verde: calendario completo de septiembre en Panamá

El MINSA informó que desde la próxima semana se llevarán a cabo ferias de carnet blanco y verde en la regional de salud metropolitana.

Feria de carnet blanco y verde.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que desde la próxima semana se llevarán a cabo ferias de carnet blanco y verde en la regional de salud metropolitana, específicamente en los sectores de Kuna Nega, Pacora y en Merca Panamá, con atención a partir de las 7:00 a.m.

Ferias de carnet blanco y verde para septiembre

Sábado 20 de septiembre

Centro de salud de Kuna Nega

  • Feria de carnet blanco y verde
  • Hora: 7:00 a.m.
  • Costo: B7. 25.00 y B/. 15.00
Minsa Capsi de Las Garzas de Pacora

  • Feria de carnet blanco
  • Hora: 7:00 a.m.
  • Costo: B7. 25.00
Jueves 25 de septiembre

Merca Panamá

  • Feria de carnet blanco y verde
  • Hora: 7:00 a.m.
  • Costo: B7. 25.00 y B/. 15.00
Requisitos para las ferias de carnet blanco y verde

Carnet blanco

  • Costo: B/. 25.00
  • Personas mayores de 40 años acudir en ayunas.
  • Copia de cédula o pasaporte.
  • Traer una muestra de heces en envases adecuados
  • Una foto tamaño carnet

Carnet verde

  • Costo: B/. 15.00
  • Copia de cédula o pasaporte
  • Dos fotos tamaño carnet
  • Copia del carnet blanco vigente
