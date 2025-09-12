Feria de carnet blanco y verde: calendario completo de septiembre en Panamá

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que desde la próxima semana se llevarán a cabo ferias de carnet blanco y verde en la regional de salud metropolitana, específicamente en los sectores de Kuna Nega, Pacora y en Merca Panamá, con atención a partir de las 7:00 a.m.
- Feria de carnet blanco y verde
- Hora: 7:00 a.m.
- Costo: B7. 25.00 y B/. 15.00
Minsa Capsi de Las Garzas de Pacora
- Feria de carnet blanco
- Hora: 7:00 a.m.
- Costo: B7. 25.00
Jueves 25 de septiembre
Merca Panamá
- Feria de carnet blanco y verde
- Hora: 7:00 a.m.
- Costo: B7. 25.00 y B/. 15.00
Requisitos para las ferias de carnet blanco y verde
Carnet blanco
- Costo: B/. 25.00
- Personas mayores de 40 años acudir en ayunas.
- Copia de cédula o pasaporte.
- Traer una muestra de heces en envases adecuados
- Una foto tamaño carnet
Carnet verde
- Costo: B/. 15.00
- Copia de cédula o pasaporte
- Dos fotos tamaño carnet
- Copia del carnet blanco vigente