Dónde ver la pelea Canelo vs. Crawford en vivo desde Panamá

Este sábado 13 de septiembre, los fanáticos del boxeo podrán disfrutar en vivo por Netflix de la esperada pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford, por el título supermediano.

El combate se llevará a cabo desde las 8:00 p.m. en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, un recinto con capacidad para más de 65 mil personas.

La transmisión estará disponible para todos los suscriptores de Netflix, sin costo adicional, ya que está incluida en su plan de suscripción.

Este viernes 12 de septiembre, ambos boxeadores superaron con éxito el pesaje oficial, marcando 167.5 libras (75.9 kg), lo que los habilita para la contienda estelar del sábado.

Terence Crawford, invicto en 41 combates, registró el peso más alto de su carrera para esta pelea, en la que ha tenido que subir dos divisiones para enfrentarse a Álvarez, considerado uno de los principales referentes del boxeo mundial en la actualidad.