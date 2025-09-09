FÚTBOL Deportes -  9 de septiembre de 2025 - 11:49

Túnez clasifica al Mundial 2026 tras vencer a Guinea Ecuatorial

Túnez aseguró su boleto al Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Guinea Ecuatorial con gol de Mohamed Ali ben Romdhane en tiempo adicional.

AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Túnez se convirtió este lunes en la segunda selección africana en clasificar a la Copa del Mundo 2026, tras imponerse 1-0 a Guinea Ecuatorial en Malabo, asegurando la cima del grupo H.

El gol decisivo llegó en el tiempo adicional (90+4') gracias a Mohamed Ali ben Romdhane, bajo condiciones de lluvia, sellando la victoria que garantiza la participación de Túnez en el torneo.

Túnez aseguró su boleto al Mundial 2026 tras vencer a Guinea Ecuatorial

Con esta clasificación, Túnez se une a Marruecos, que el pasado viernes aseguró su boleto al Mundial 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Hasta el momento, 18 de los 48 participantes del Mundial 2026 ya han asegurado su presencia en la fase final del torneo, que promete ser uno de los más grandes de la historia del fútbol internacional. Túnez celebra su regreso a la Copa del Mundo con la esperanza de brillar en Norteamérica junto a otras potencias futbolísticas.

