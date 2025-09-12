Boxeo Deportes -  12 de septiembre de 2025 - 15:35

Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev: dónde y a qué hora ver la pelea en vivo en Panamá

Durante la madrugada de este domingo se trasmitirá en vivo la pelea entre Naoya Inoue y Murodjon Akhmadaliev.

Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev.

Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev.

STR / JIJI PRESS / AFP
Ana Canto
Por Ana Canto

Este domingo 14 de septiembre, en vivo por RPC TV y Lo Mejor del Boxeo, podrás ver la pelea entre el japonés Naoya "El Monstruo" Inoue y el uzbeco Murodjon Akhmadaliev, desde las 3:00 a.m., por el campeonato indiscutido del peso supergallo.

La pelea también será retransmitida a las 8:00 p.m.

Trayectoria de Naoya "El Monstruo" Inoue

Naoya Inoue ha sido campeón mundial en cuatro divisiones y es el segundo boxeador en la historia en convertirse en campeón indiscutido en dos categorías de peso diferentes. Actualmente, es el campeón mundial indiscutido del peso supergallo, ostentando los títulos del WBC y la WBO desde julio de 2023, así como los títulos de la WBA (Super), la FIB (IBF) y la revista The Ring desde diciembre del mismo año.

Anteriormente, fue campeón mundial indiscutido del peso gallo, habiendo ostentado los títulos de la WBA (Super), la FIB y The Ring entre 2019 y enero de 2023, además de los títulos del WBC y la WBO entre 2022 y enero de 2023.

También fue campeón mundial del peso gallo de la WBA (Regular) entre 2018 y 2019, campeón del peso gallo junior de la OMB entre 2014 y 2018, y campeón minimosca del WBO en 2014.

