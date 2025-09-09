Joao Cancelo salva a Portugal ante Hungría en el camino hacia el Mundial 2026.

Joao Cancelo marcó desde el borde del área en la recta final para dar a Portugal una sufrida victoria 3-2 sobre Hungría, este martes en Budapest, que permite al equipo luso liderar su grupo de clasificación para el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo también marcó (58, penal) en un duelo en el que el equipo dirigido por Roberto Martínez firmó su segunda victoria en dos partidos ante un equipo húngaro en el que Barnabas Varga firmó un doblete (21 y 84).

Portugal lidera el Grupo F con seis puntos, seguido por Armenia con tres después de su sorprendente victoria sobre la República de Irlanda este martes.

Campeón de la Liga de Naciones, Portugal viajó a Hungría tras golear a Armenia 5-0 el sábado.

Sin embargo, fue Hungría la que tomó la delantera cuando el delantero de Ferencvaros Varga encontró un hueco en la defensa de Portugal y cabeceó el centro de Zsolt Nagy.

El equipo luso respondió y el portero de Hungría Balazs Toth realizó una impresionante parada para negar a Ronaldo a la media hora.

Los visitantes empataron seis minutos más tarde cuando el centrocampista del Manchester City Bernardo Silva disparó al fondo de la red (36).

Portugal tomó la delantera casi a la hora de juego a través del eterno Ronaldo, quien busca convertirse en el primer jugador en participar en seis Mundiales.

El ganador de cinco Balones de Oro provocó un penal y marcó para convertirse en el jugador que ha anotado la mayor cantidad de goles en la historia de la clasificación para la Copa Mundial, igualando al internacional guatemalteco retirado Carlos Ruiz con 39 dianas.

Hungría, que se clasificó por última vez para la Copa Mundial en 1986 y nunca ha vencido a Portugal en 15 partidos, empató con otro cabezazo de Varga tras centro de Nego.

Justo dos minutos después, Portugal recuperó el balón en lo alto del campo y Cancelo anotó para asegurar los tres puntos (86).

FUENTE: AFP