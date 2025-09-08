Panamá vs. Guatemala: Thomas Christiansen afirma que el plan es "ganar, ganar o ganar"

La Selección de Panamá se alista este lunes para disputar el partido de la ronda final de las eliminatorias mundialistas ante Guatemala, que se jugará en el Estadio Rommel Fernández. El encuentro dará inicio a las 8:00 p.m. y se podrá ver EN VIVO por RPC TV y Telemetro.

"Sabemos que va a ser difícil pero yo creo que estamos preparados tanto físico como mentalmente para ese partido. Sabemos también la exigencia que es ganar en casa (...) Nosotros estamos en la obligación de ganar (...) Mañana, en el plan es, ganar, ganar o ganar", destacó el DT Thomas Christiansen durante la rueda de prensa realizada el domingo 7 de septiembre, previo al encuentro.

Por su parte, la Selección de Guatemala arribó al país en la tarde de ayer al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El onceno chapín decidió no realizar el reconocimiento del terreno de juego del Estadio Rommel y se trasladó directamente a su hotel de concentración. Su entrenador, el mexicano Luis Fernando Tena, ofreció la habitual rueda de prensa previa al partido en horas de la noche.