Contraloría de Panamá instruye auditorías estrictas de rendición de cuentas en entidades públicas

La Contraloría General de la República envió una circular a todas las entidades públicas para reiterar la verificación estricta de los informes de rendición de cuentas, obligación establecida en la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984.

El contralor general, Anel Flores, instruyó a las Direcciones de Auditoría Interna de todas las instituciones a garantizar que los informes sean revisados dentro de los quince días del mes siguiente. La medida busca asegurar que todos los recursos y bienes públicos sean administrados de forma transparente.

"Cada balboa que recauda y administra en nombre del Estado debe estar sustentado y fiscalizado. La rendición de cuentas no es opcional, es un deber legal y un compromiso ético con el país", enfatizó Flores.

Contraloría de Panamá instruye auditorías estrictas

La Contraloría General de la República envió una circular a todas las entidades públicas reiterando la instrucción de que se debe garantizar "la verificación estricta de los informes de rendición de cuentas". pic.twitter.com/ikkwbRMfn8 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 8, 2025

La Circular N.° 43 fue dirigida a:

Presidente de la Asamblea Nacional

Ministros de Estado

Magistrada presidenta de la CSJ y magistrados

Tribunal de Cuentas

Tribunal Administrativo Tributario

Rectores de universidades

Defensor del Pueblo

Tribunal Administrativo de Contrataciones, entre otros

El objetivo es garantizar que todos los agentes de manejo, quienes administran, custodiar, invierten o autorizan el uso de recursos y bienes públicos, cumplan con su responsabilidad legal y ética de rendir cuentas.