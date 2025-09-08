Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2025 - 10:56

Contraloría de Panamá instruye auditorías estrictas de rendición de cuentas en entidades públicas

La Contraloría General reitera a entidades públicas la obligación de verificar rigurosamente los informes de rendición de cuentas conforme a la Ley 32 de 1984.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Contraloría General de la República envió una circular a todas las entidades públicas para reiterar la verificación estricta de los informes de rendición de cuentas, obligación establecida en la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984.

El contralor general, Anel Flores, instruyó a las Direcciones de Auditoría Interna de todas las instituciones a garantizar que los informes sean revisados dentro de los quince días del mes siguiente. La medida busca asegurar que todos los recursos y bienes públicos sean administrados de forma transparente.

“Cada balboa que recauda y administra en nombre del Estado debe estar sustentado y fiscalizado. La rendición de cuentas no es opcional, es un deber legal y un compromiso ético con el país”, enfatizó Flores. “Cada balboa que recauda y administra en nombre del Estado debe estar sustentado y fiscalizado. La rendición de cuentas no es opcional, es un deber legal y un compromiso ético con el país”, enfatizó Flores.

La Circular N.° 43 fue dirigida a:

  • Presidente de la Asamblea Nacional
  • Ministros de Estado
  • Magistrada presidenta de la CSJ y magistrados
  • Tribunal de Cuentas
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Rectores de universidades
  • Defensor del Pueblo
  • Tribunal Administrativo de Contrataciones, entre otros

El objetivo es garantizar que todos los agentes de manejo, quienes administran, custodiar, invierten o autorizan el uso de recursos y bienes públicos, cumplan con su responsabilidad legal y ética de rendir cuentas.

