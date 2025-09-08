Contraloría de Panamá instruye auditorías estrictas de rendición de cuentas en entidades públicas

La Contraloría General de la República envió una circular a todas las entidades públicas para reiterar la verificación estricta de los informes de rendición de cuentas, obligación establecida en la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984.
El contralor general, Anel Flores, instruyó a las Direcciones de Auditoría Interna de todas las instituciones a garantizar que los informes sean revisados dentro de los quince días del mes siguiente. La medida busca asegurar que todos los recursos y bienes públicos sean administrados de forma transparente.
Contraloría de Panamá instruye auditorías estrictas
La Circular N.° 43 fue dirigida a:
- Presidente de la Asamblea Nacional
- Ministros de Estado
- Magistrada presidenta de la CSJ y magistrados
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Administrativo Tributario
- Rectores de universidades
- Defensor del Pueblo
- Tribunal Administrativo de Contrataciones, entre otros
El objetivo es garantizar que todos los agentes de manejo, quienes administran, custodiar, invierten o autorizan el uso de recursos y bienes públicos, cumplan con su responsabilidad legal y ética de rendir cuentas.