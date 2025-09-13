Panamá Nacionales -  13 de septiembre de 2025 - 07:24

Vacantes en el INADEH: ¿Cuáles son los puestos y dónde solicitan?

El INADEH abrió vacantes para instructores en Darién. Conoce los puestos técnicos y académicos disponibles, los requisitos y cómo participar en la convocatoria.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció una convocatoria de vacantes para instructores este viernes 12 de septiembre de 2025, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., en el Centro de Formación de Arimae, provincia de Darién.

Áreas con vacantes disponibles en el INADEH

La institución informó que busca especialistas en diferentes áreas técnicas y académicas, entre ellas:

  • Técnicas y tecnológicas: refrigeración, informática, electrónica, mecánica, electricidad (paneles solares), motor fuera de borda, minería y construcción civil.
  • Agro y ambiente: agropecuaria (agrónomos), ambiente, gestión empresarial y responsabilidad social.
  • Servicios y oficios: hotelería y turismo, gastronomía, belleza, modistería, artesanía y decoración de eventos.
  • Formación académica: idiomas, docencia y contabilidad.

Requisitos para aplicar

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Disponibilidad para laborar en turnos matutino, vespertino y nocturno.
  • Presentar hoja de vida actualizada.
  • Formación acreditada en las áreas requeridas.
  • Entre 3 a 5 años de experiencia profesional y docente.
  • Copia de diplomas que respalden la formación académica.

El INADEH destacó que esta convocatoria tiene como objetivo fortalecer la capacitación en Darién y ampliar las oportunidades de formación para los panameños en diversas disciplinas.

