Colón Nacionales -  13 de septiembre de 2025 - 14:56

Menor detenido provisionalmente por homicidio de empresario libanés en Colón

Un juez ordenó la detención provisional de un menor implicado en el homicidio de un empresario libanés ocurrido el 10 de septiembre en Colón.

Por Noemí Ruíz

Un juez ordenó la detención provisional de un menor de edad, investigado por el homicidio de un empresario libanés, ocurrido el pasado 10 de septiembre en Calle 3, ciudad de Colón.

El empresario fue asesinado en la tarde mientras se dirigía a su residencia, cerca de la Zona Libre de Colón, tras recibir cuatro disparos de arma de fuego.

Las autoridades se mantienen en la zona realizando investigaciones y rastreando a los responsables del hecho, con el objetivo de esclarecer el crimen y garantizar justicia.

