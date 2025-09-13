Avanza 32% construcción de toma de captación del IDAAN en potabilizadora en Barú

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que la construcción de la toma de captación permanente de la planta potabilizadora de San Bartolo, en Barú, registra un 32% de avance.

El proyecto de construcción de la toma de captación permanente de la planta potabilizadora de San Bartolo en Barú presenta un 32% de avance.



Actualmente, los trabajos se concentran en el hincado de tablestacados en el lecho del río, una fase clave para la estabilidad de la estructura. Posteriormente, se continuará con la construcción del dique de hormigón ciclópeo, que permitirá mejorar el abastecimiento de agua potable en la región.

Este proyecto busca garantizar un suministro más seguro y constante de agua a las comunidades de Barú, respondiendo a una necesidad histórica de la población.