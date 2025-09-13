MiBus licitará 60 buses medianos: reunión de homologación será el 18 de septiembre

La empresa de transporte masivo MiBus informó que ya está disponible en Panamá Compra el pliego de cargos para la licitación de 60 buses medianos, que reforzarán la flota del sistema de transporte público en la capital.

MiBus avanza en la licitación de 60 nuevos buses medianos

Como parte del cronograma, el 18 de septiembre se realizará la reunión previa y homologación con las empresas interesadas, mientras que la presentación y apertura de propuestas quedó programada para el 20 de octubre de 2025.

Estos nuevos buses buscan mejorar la conectividad en rutas complementarias y dar mayor cobertura a sectores con alta demanda de transporte.