MiBus denuncia acto de vandalismo contra una unidad en Perejil

Una unidad de MiBus fue vandalizada en Perejil por un grupo de jóvenes en bicicletas. La empresa investiga y refuerza medidas de seguridad.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La empresa de Transporte Masivo MiBus informó que en horas de la noche del lunes se registró un acto de vandalismo contra una de sus unidades en el sector de Perejil, ciudad de Panamá.

De acuerdo con el reporte, el incidente fue ocasionado por un grupo de jóvenes que se desplazaban en bicicletas, quienes atacaron el bus mientras cumplía su recorrido.

MiBus condenó el hecho y aseguró que mantiene coordinaciones con las autoridades para reforzar las medidas de seguridad y proteger tanto a usuarios como a conductores.

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas, pero la empresa reiteró su llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto que atente contra la seguridad del transporte público.

