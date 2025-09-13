Corte Suprema de Justicia lamenta fallecimiento del hijo del magistrado Cecilio Cedalise

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) expresaron su solidaridad, condolencias y respeto al magistrado Cecilio Cedalise y su familia por el fallecimiento de su hijo Christian Antonio Cedalise Ortíz.
Corte Suprema de Justicia expresó condolencias y solidaridad
En un comunicado, los magistrados María Cristina Chen Stanziola y Carlos Alberto Vásquez Reyes, integrantes de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, manifestaron su consuelo y cercanía ante la irreparable pérdida.
"La pérdida de un hijo es una de las pruebas más difíciles que puede enfrentar un ser humano, por ello nos unimos al sentimiento que embarga a su familia en este difícil momento", señala el comunicado oficial de la CSJ.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1966977908850708654?t=y9K1JlH9ZijszgAz2G2J6A&s=19&partner=&hide_thread=false