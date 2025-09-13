Corte Suprema de Justicia lamenta fallecimiento del hijo del magistrado Cecilio Cedalise

Corte Suprema de Justicia lamenta fallecimiento del hijo del magistrado

Por Noemí Ruíz Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) expresaron su solidaridad, condolencias y respeto al magistrado Cecilio Cedalise y su familia por el fallecimiento de su hijo Christian Antonio Cedalise Ortíz.

Corte Suprema de Justicia expresó condolencias y solidaridad En un comunicado, los magistrados María Cristina Chen Stanziola y Carlos Alberto Vásquez Reyes, integrantes de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, manifestaron su consuelo y cercanía ante la irreparable pérdida.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse