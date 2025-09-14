Décimo Tercer Mes 2025: fechas de pago para sector público y privado en diciembre

Pago del Décimo Tercer Mes. Alexander Grey / Unsplash

Por Ana Canto El tercer y último pago del Décimo Tercer Mes correspondiente al año 2025 para el sector público se realizará el jueves 4 de diciembre, mientras que para la empresa privada, el desembolso deberá efectuarse en la primera quincena de ese mes.

El proceso de cálculo del décimo se realiza una vez contabilizados todos los ingresos mensuales, incluyendo tanto montos ordinarios como extraordinarios, correspondientes al período estipulado para el pago (por ejemplo, de septiembre a noviembre).

