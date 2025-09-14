Décimo Tercer Mes 2025: fechas de pago para sector público y privado en diciembre

El tercer y último pago del Décimo Tercer Mes correspondiente al año 2025 para el sector público se realizará el jueves 4 de diciembre, mientras que para la empresa privada, el desembolso deberá efectuarse en la primera quincena de ese mes.
Fórmula para el pago del Décimo Tercer Mes 2025
Para determinar el monto a recibir, se aplica la siguiente fórmula:
Ejemplo del cálculo: Ingresos X 4 / 12 = Décimo Tercer Mes
Conozca el calendario de pagos a servidores públicos 2025 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/