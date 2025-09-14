IPACOOP inicia proceso de liquidación de la Cooperativa SUNTRACS. TReporta

Por Ana Canto El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) informa al público en general que, una vez decretada la Comisión Liquidadora encargada del proceso de liquidación de la Cooperativa de Servicios Múltiples SUNTRACS, esta ejercerá como su representante legal y realizará todas las acciones administrativas y legales que permite la ley.

La decisión de liquidar dicha cooperativa se tomó tras agotarse la vía gubernamental ante el IPACOOP, debido a los hallazgos detectados mediante auditorías y enfoques basados en riesgos, en el marco de la Ley N.° 23.

Toda acción relacionada con la Cooperativa SUNTRACS está sujeta a los lineamientos establecidos por la Comisión Liquidadora; por tanto, cualquier cambio de domicilio de esta cooperativa debe ser considerado nulo y sin efecto legal. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IPACOOP/status/1966951569435308501&partner=&hide_thread=false Cambio de domicilio de la Cooperativa SUNTRACS, R.L. está sujeto bajo los parámetros de la Comisión Liquidadora. pic.twitter.com/IIR4NqjPrO — IPACOOP (@IPACOOP) September 13, 2025