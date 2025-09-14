IPACOOP inicia proceso de liquidación de la Cooperativa SUNTRACS.

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) informa al público en general que, una vez decretada la Comisión Liquidadora encargada del proceso de liquidación de la Cooperativa de Servicios Múltiples SUNTRACS, esta ejercerá como su representante legal y realizará todas las acciones administrativas y legales que permite la ley.
Toda acción relacionada con la Cooperativa SUNTRACS está sujeta a los lineamientos establecidos por la Comisión Liquidadora; por tanto, cualquier cambio de domicilio de esta cooperativa debe ser considerado nulo y sin efecto legal.