MITRADEL investiga presunta explotación laboral de joven indígena.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ), en relación con la situación que afectó a una joven proveniente de la comarca, quien habría sido víctima de explotación laboral y abandono, reafirma su compromiso con el bienestar de todos los trabajadores panameños.

Desde que se conoció el caso, el Mitradel ha iniciado procesos de verificación laboral y seguimiento, en el marco de sus competencias institucionales, para proteger a trabajadores en situación de vulnerabilidad.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, ha dispuesto una investigación inmediata para garantizar el respeto a los derechos laborales de la joven afectada.

El Mitradel, junto con otras entidades, seguirá reforzando los mecanismos de denuncia y realizando inspecciones laborales, promoviendo entornos laborales seguros y respetuosos para todos los ciudadanos.