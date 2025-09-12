Mitradel detecta trabajadores sin permiso en operativos de verificación laboral en la capital

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( Mitradel ) realizó una jornada de verificación simultánea en diversos comercios y sectores de servicios de la ciudad capital, con el objetivo de garantizar condiciones laborales justas y el cumplimiento de la normativa vigente.

Durante las inspecciones se detectaron cinco personas laborando sin permisos de trabajo, entre ellas tres mujeres hondureñas y dos hombres de nacionalidad china. Ante esta situación, la entidad recordó que los establecimientos tienen la responsabilidad de contratar únicamente a trabajadores con la documentación migratoria y laboral en regla.

Empresas deberán corregir irregularidades, según MITRADEL

image

Los inspectores del Mitradel también sensibilizaron a los representantes de las empresas visitadas sobre temas como condiciones de trabajo, higiene, seguridad ocupacional y respeto a los derechos laborales, señalando que la contratación de mano de obra extranjera sin permiso afecta directamente a la fuerza laboral panameña.

Como resultado de la jornada, se remitieron tres informes con providencias a la Secretaría Judicial del Mitradel y se realizaron 10 solicitudes de documentos para verificar aspectos laborales específicos. Las empresas inspeccionadas se comprometieron a corregir irregularidades y atender las recomendaciones de la institución.

El operativo se desarrolló de forma interinstitucional, con la participación de la Policía Nacional y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), reafirmando el compromiso del Gobierno Nacional de proteger a los trabajadores y fortalecer la estabilidad en el ámbito económico.