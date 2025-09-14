Panamá Nacionales -  14 de septiembre de 2025 - 15:15

Incautan presunta droga en contenedor con destino a Dinamarca

La Policía Nacional informó que los paquetes de la presunta droga tenían una forma rectangular, con diferentes colores y distintivos.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un total de 1,223 paquetes con presunta droga fueron localizados dentro de un contenedor en el Puerto de Rodman, durante un operativo conjunto de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

La Policía informó que los paquetes, de forma rectangular y con diferentes colores y distintivos, tenían trazabilidad desde Panamá, con transbordo en Bélgica y destino final en Dinamarca.

